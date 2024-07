“Ya no hay quien continúe con esta tradición, la gente más joven ya no se anima” quien habla es Ramón Lera, párroco de la Iglesia de San Salvador de Teis, que ahora mismo no cuenta con nadie dispuesto a tocar las campanas de su iglesia. No es un caso raro o aislado, son muchas los templos gallegos en los que ya no se practica este arte.