La recogida de residuos no ha sido igualitaria por los diferentes barrios, si no que se ha priorizado aquellas zonas en las que la acumulación de basura era mayor. Por eso, en cuanto a los porcentajes de recogida, el más elevado se registra en el barrio de Pescaría (95%), seguido de Os Mallos (45%), de Mesoiro-Feáns-Valaire (35%) y de Ventorrillo-Agra do Orzán (30%).