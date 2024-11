La Navidad de Vigo llega a las calles de Nueva York, Londres o Roma: "¡No me lo puedo creer!"

"The world’s best Christmas is in Vigo", con esta frase se resume el tono triunfante con el que Vigo se presenta ante el mundo. Asimismo, según su alcalde, Abel Caballero, la ciudad ha sido durante años la orgullosa anfitriona de las mejores Navidades del mundo y este año no ha querido dejar dudas al respecto. Con una cifra récord de 826 mupis distribuidos en ciudades clave como Londres, Roma o Nueva York, la campaña publicitaria está diseñada para llevar el mensaje de la ciudad gallega a nivel mundial.