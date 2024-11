Calendario escolar 2024-2025: así quedan las vacaciones navideñas

Este año, también con la proximidad de los días festivos, y por tanto, no laborales a los fines de semana supone un desafío adicional. Siendo nochebuena y nochevieja un martes, y los días de Navidad y Año Nuevo, miércoles, hace que muchas familias no puedan disfrutar de un puente prolongado si no tienen la posibilidad de pedir días libres adicionales.