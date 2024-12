El puente de diciembre en Vigo: el atractivo de las luces de Navidad colapsa la ciudad

Cada año que pasa, las luces en Vigo cogen más popularidad aún, y los turistas crean expectativas: "Yo me lo esperaba más grande". A su vez, hay quienes no cambiarían nada de todo el recorrido de luces navideñas: "Me ha impresionado mucho, me ha encantado. Es todo precioso". Aunque hay quien no puede elegir solo una cosa y quien ya quiere repetir porque este puente se ha hecho corto: "La noria, no hemos llegado a la noria".