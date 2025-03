La experiencia sobre el terreno no ha podido ser más enriquecedora: “Te ayuda a tener un poco más de empatía y ser más conscientes de los problemas que tienen estas personas a diario”, comentaba una de las alumnas participantes. “Es difícil, pero se puede” era una de las frases más repetidas entre los alumnos. “Es una experiencia muy chula porque nos estamos poniendo en la piel de otras personas, pensaba que no se podría hacer deporte ni nada y me ha cambiado mucho la perspectiva”, cuenta otra de las estudiantes.