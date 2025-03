Lara Gestido cuenta que, hace tres años, Paco, un podenco que tiene ahora tiene nueve años, sufrió el ataque de otro perro que tenía la familia, y tras la gravedad de las heridas no quedó más remedio que amputar parte de la pata delantera , “con los problemas que conlleva”. En 2019, Paquiño como le llama cariñosamente su familia, sufrió un primer ataque de esa perra , un galgo que también vivía con ellos -y con el que no se llevaba demasiado bien- y que le dejó la pata malherida . La misma perra volvió a agredirle hace tres años y entonces tuvieron que amputarle la pata.

Por ahora, cuenta Lara que algunos seguidores le han dado nombres o referencias de entidades o empresas pero no ha contactado todavía con ellas. Lara necesita que la prótesis sea adecuada para su mascota, “algo acolchado para que no le duela el muñón” y pueda tener el apoyo, “porque estar así torcido todo el día le genera problemas en la columna” detalla. Aunque no tiene todavía respuestas claras, Lara no se rinde y sigue esperando, solo busca “la mejor vida” para Paco.