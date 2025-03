"Sabemos que no se debe bucear, ni nadar con cetáceos, conocemos bien las recomendaciones de no interactuar ni molestarlos", insiste el buceador, aficionado a la pesca submarina y que suele compartir sus inmersiones en las redes sociales. Dani quiere dejar claro que fue un encuentro de Manoliño con los buceadores, y no al contrario. En ningún momento lo buscaron e intentaron jugar, reitera, porque además son muy conscientes que "no se debe interactuar con él".