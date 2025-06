Patricia Martínez 12 JUN 2025 - 14:06h.

Un grupo de padres y madres de menores usuarias de la piscina se han enfrentado al detenido a su entrada al juzgado

El Ayuntamiento de Marín ha emitido un comunicado en el que expresan su "absoluta consternación"

Marín, PontevedraLa rabia y la indignación apenas se podían frenar esta mañana de jueves a la entrada del juzgado de Marín, donde ha sido trasladado un joven de unos 20 años, monitor de la piscina municipal de la localidad, que fue detenido en las últimas horas, por una presunta agresión sexual a una menor que acudía a esas instalaciones.

En el momento del traslado a las dependencias judiciales para declarar ante el juez, un grupo de madres y padres de otras menores que también acuden a la piscina, han mostrado su ira con insultos, gritos y forcejeos, e incluso han intentando acercarse a él en el momento que entraba en el edificio de los Juzgados. Agentes de la Policía Local y la Policía Nacional han tenido que intervenir para intentar mantener la calma entre los presentes, que apenas podían frenar su rabia al ver al joven.

El detenido, un joven monitor de unos 20 años, estaba en un periodo de prácticas en la piscina municipal de Marín, según han confirmado algunos de los padres que han acudido a los Juzgados.

La menor contó a su madre una situación de presuntos tocamientos

La denuncia partió de la familia de una menor supuestamente agredida. La niña relató a su madre una situación de presuntos tocamientos sucedida hace unos días, lo que también fue puesto en conocimiento de los profesionales médicos para la correspondiente valoración de los facultativos. Pero padres y madres de otras niñas que también acudían a la piscina municipal han afirmado que hay más víctimas.

Según han contado algunos progenitores, “en la piscina municipal tenían sospechas desde abril”, pero “hasta que no denunció una madre el lunes no hicieron nada”. La madre de otra menor ha relatado que hay mas niñas con un relato similar, a la que ha denunciado, y que habría habido “tocamientos en el agua, al sacarlas del agua y también en el vestuario”, algo que no está permitido, ya que los monitores no comparten este espacio con las alumnas. Los investigadores han tomado declaración a la madre denunciante y no se descarta que también contacten con el resto de familias de otras menores que acuden a la piscina para recabar más detalles.

Comunicado del Ayuntamiento de Marín: "nos encontramos absolutamente consternados"

El Ayuntamiento de Marín ha emitido un comunicado en el que expresan su "absoluta consternación" ante estos hechos, "tremendos y lamentables", donde además han confirmado tener constancia de que afectan a más menores.

"Estaremos totalmente pendientes de todos los pasos que den el Juzgado y la Policía Nacional sobre la investigación y nos ponemos a total disposición de las familias, a las que les mostramos toda la solidaridad y para las que pedimos el más absoluto respeto e intimidad", añaden desde el consistorio.

