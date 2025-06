Sandra Salinas 11 JUN 2025 - 14:27h.

Otros dos menores no serán investigados porque se negaron a declarar, otros dos eran menores de catorce años y habría un sexto que no se ha logrado identificar

El menor presuntamente agredido sexualmente por cinco compañeros tuvo que convivir con los agresores: siguen escolarizados y no piden perdón

El psiquiatra de un menor de 13 años interpuso una denuncia por una presunta agresión sexual por parte de cinco de sus compañeros durante un viaje escolar. Los hechos se conocieron meses después y ahora 'Vamos a ver' saca a la luz el escrito de acusación contra uno de los menores, el único imputable dado que tenía 14 años en el momento de los hechos.

Los hechos habrían sucedido durante unas jornadas deportivas en las que participaba este colegio de Valencia. Según ha trascendido, el alumno habría sido forzado a entrar por un grupo de cinco menores a una de las habitaciones, donde presuntamente ocurrió la agresión.

Las secuelas que sufre el menor a día de hoy son muy fuertes y tuvo que estar hospitalizado porque llegó a sufrir alucinaciones, creyendo ver a sus agresores en el hospital en el que se encontraba.

El colegio asegura que actuó según el protocolo y de modo inmediato, pero lo cierto es que la víctima pidió el traslado de centro y está en otro centro mientras los presuntos agresores siguen en el centro bajo vigilancia.

El escrito de acusación contra el único menor imputable

"Hay mucha cobardía en esta historia", decía Alfonso Egea y, aludiendo al escrito de acusación contra el único menor "que va a responder penalmente" por lo ocurrido, detallaba que a lo que se enfrenta es a un año y medio de internamiento.

Pero ¿Por qué responderá solo un menor? Según este escrito del que nos hablaba el periodista, dos de ellos "no podrán ser investigados" porque "se negaron a declarar", otros dos porque eran "menores en ese momento", al quinto "lo han pillado porque en la declaración no lo reconoció pero algo tácitamente sí" y habría un "sexto" a quien "no se ha logrado identificar".

"El colegio es responsable civil subsidiario, lo pone en un auto", añadía Egea en alusión a lo que se ha dicho desde el centro y advertía que este alumno estuvo 35 días ingresado, con lo que durante estos días se ausentó de las aulas: "Si un colegio, en 2023, no es capaz de averiguar por qué falta... esa moto que se la vendan a otro, sabían perfectamente lo que había ocurrido".