Yolanda Menadas 29 JUL 2025 - 13:37h.

La medida permanecerá vigente a la espera de que avance la investigación judicial y se esclarezcan los hechos

Daniel Irimia, portavoz del PSOE en Cospeito, Lugo, en libertad sin cargos tras su detención por una presunta agresión a su pareja

LugoEl Partido Socialista ha suspendido cautelarmente de militancia al concejal y portavoz del grupo municipal en Cospeito, Lugo, Daniel Irimia, tras conocerse que está siendo investigado por un presunto delito de lesiones. El edil fue detenido el pasado fin de semana acusado de haber empujado a su pareja durante una boda celebrada en Vilalba.

El secretario general del PSOE en la provincia de Lugo, José Tomé, ha informado este martes de la suspensión, subrayando que el partido "no tolera ningún tipo de violencia, y menos si es machista". La medida permanecerá vigente a la espera de que avance la investigación judicial y se esclarezcan los hechos.

El juez no ha dictado medidas de protección

Irimia fue arrestado por la Guardia Civil y trasladado a dependencias policiales, donde permaneció hasta el lunes. En su declaración ante el juez, se acogió a su derecho a no declarar y no se han dictado medidas de protección, ya que no han sido solicitadas. Tampoco consta que la presunta víctima haya presentado denuncia.

Según las primeras informaciones, el incidente se produjo a última hora de la celebración, cuando presuntamente el concejal empujó a su pareja, que cayó al suelo. Fue entonces cuando una patrulla de la Guardia Civil intervino y procedió a la detención.

José Tomé ha defendido la rapidez con la que ha actuado el PSOE en este caso, en contraste, ha dicho, con otros partidos que "sabiendo de la situación, pasan meses antes de actuar".