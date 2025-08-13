Yolanda Menadas 13 AGO 2025 - 11:27h.

Un familiar vio al anciano y al investigado en una sucursal bancaria retirando elevadas sumas de efectivo

A CoruñaLa Guardia Civil del Puesto de Arzúa, A Coruña, ha abierto una investigación contra un hombre de 63 años, vecino de la localidad, como presunto autor de un delito de apropiación indebida. Se le acusa de haber retirado de la cuenta bancaria de un anciano de 84 años, que vive solo y padece problemas de memoria, un total de 65.450 euros en los últimos dos años.

La investigación se puso en marcha tras la denuncia presentada por el sobrino de la víctima. Un familiar lejano del anciano fue quien encendió las alarmas: lo vio acompañado del investigado en una sucursal bancaria retirando elevadas sumas de efectivo y consideró que algo no cuadraba. Avisó al sobrino, que pudo acceder a los movimientos de la cuenta, ya que su padre —también cotitular— compartía titularidad con el octogenario.

La extracción de dinero no coincidía con los gastos habituales del anciano

El resultado de la revisión fue demoledor: decenas de retiradas en efectivo que, sumadas, alcanzaban los 65.450 euros. Movimientos que, según la Guardia Civil, no guardaban relación con los gastos habituales de un hombre que apenas sale de casa y que, según la investigación, no estaba en condiciones de controlar sus finanzas por sí mismo.

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Arzúa, que deberá determinar si los hechos constituyen un delito de apropiación indebida.