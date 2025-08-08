Redacción Cataluña 08 AGO 2025 - 17:14h.

Mossos, Policía y Generalitat despliegan un dispositivo en el Aeropuerto de El Prat en busca de empresas ilegales de aparcamiento

El operativo policial revela que el 70% de las compañías de aparcacoches que trabajan en el aeródromo barcelonés son ilegales

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra, en colaboración con la Policía Nacional y la Generalitat catalana, han puesto en marcha una operación para frenar la actividad irregular de empresas que operan en el Aeropuerto de El Prat, en Barcelona, ofreciendo servicios de aparcamiento sin licencia ni la reglamentación necesaria, según informan Marina Pérez y Sergi Pau.

Son compañías que recogen vehículos particulares a pie de terminal para estacionarlos mientras sus propietarios se encuentran de viaje. A su regreso, en caso de que no hayan sido robados, los propietarios encuentran los vehículos con muchos más kilómetros y/o con daños puesto que han sido empleados para cometer delitos.

Se trata de una estafa últimamente muy común, que comienza con una oferta irresistible, en el aeródromo de la Ciudad Condal. El engaño se inicia desde la plataforma, que es legal y está en redes sociales.

El balance del dispositivo policial deja 42 personas identificadas, 18 vehículos controlados, cinco denuncias por tráfico y seis expedientes sancionadores. El operativo revela que el 70% de las empresas de aparcacoches del Aeropuerto de El Prat son ilegales.