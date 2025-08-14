Yolanda Menadas 14 AGO 2025 - 11:50h.

Las citaba en una nave industrial bajo la excusa de realizar entrevistas laborales y les realizaba tocamientos sin su consentimiento

OurenseLa Guardia Civil ha detenido en Celanova a un vecino por su presunta implicación en tres agresiones sexuales cometidas contra mujeres extranjeras en situación irregular a las que ofrecía supuestos trabajos de limpieza.

Según ha trascendido, el sospechoso contactaba con estas mujeres ofreciéndoles trabajo como limpiadoras a través de plataformas online, a pesar de que no era titular de ninguna empresa del sector. Las citaba en una nave industrial bajo la excusa de realizar entrevistas laborales. Y aprovechando la situación de vulnerabilidad de las víctimas porque no tenían permiso de residencia, una vez allí, supuestamente las agredía mediante tocamientos sin su consentimiento.

La Guardia Civil de Ourense tuvo conocimiento de una primera denuncia el 6 de agosto y puso en marcha la investigación, en el marco de la operación Predator OU. Y seis días después, los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandandia de Ourense detuvieron al sospechoso. Las diligencias fueron remitidas al juzgado de instrucción de Celanova. El detenido ha quedado en libertad.