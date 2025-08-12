Edgar Carballo, seis veces campeón de España de enduro, inhabilitado por acoso sexual a la ciclista Ares Masip
Ha sido sancionado con un año de inhabilitación tras la denuncia presentada por la corredora, que hizo público el caso en las redes sociales
Ares Masip, ciclista de enduro, denuncia un intento de violación de otro corredor: "Me tapó la boca y me cogió de los brazos"
El ciclista español Edgar Carballo, seis veces campeón de España de enduro, ha sido sancionado con un año de inhabilitación por la Unión Ciclista Internacional (UCI) por acosar sexualmente a la ciclista Ares Masip durante una prueba de la Copa del Mundo de su especialidad celebrada en 2023 en Leogang (Austria).
Según ha señalado el organismo en un comunicado, el proceso tiene su origen en una denuncia presentada por Masip a través de la plataforma de demandas confidencial de la propia asociación, designada UCI SpeakUp, “en la que denunciaba un incidente de naturaleza sexual ocurrido en su furgoneta, situada en el aparcamiento oficial de un evento del Calendario Internacional de la UCI”.
Así, tras analizar el caso, la Comisión ha anunciado que, ante las acciones sexuales y no consentidas llevadas a cabo por Edgar Carballo en junio de 2023, “(…) se le impuso una suspensión de un año de todas las actividades relacionadas con el ciclismo”.
La denuncia de Ares Masip contra Edgar Carballo por acoso sexual
Fue en diciembre de 2024 cuando Ares Masip, ciclista catalana con licencia deportiva en Andorra, recurrió a las redes sociales para denunciar, a través de un vídeo en Instagram, lo ocurrido “en el paddock” del citado evento mundial, mientras trataba de descansar.
“Hola, soy Ares Masip, ciclista de montaña y en 2023 fui abusada sexualmente en el paddock de la Copa del Mundo de Leogang por parte de un corredor. La carrera había sido muy larga y hacía horas que dormía en mi furgoneta. Él vino de madrugada e intentó forzarme a mantener relaciones sexuales también”, expresaba en el vídeo.
“Yo me negué desde el primer momento y él no paraba de restregarme su pene por mi cuerpo, de intentarme besar, y no paraba de insistir. Yo solo le pedía que parase, que no quería”.
“En un momento, quise gritar, apartarlo, irme. Él me tapó la boca, me cogió de los brazos y me estuvo repitiendo que me violaría mientras me intentaba desnudar. Al principio intenté olvidarlo, hacer como si no hubiese pasado nada, pero pasaron los meses y coincidimos en las carreras”, explicaba en su vídeo de denuncia.
“Yo cada vez sentía más asco y rechazo. Poco a poco fui consciente de la gravedad de los hechos. Me ha costado mucho, pero he decidido denunciarlo. A nivel judicial no sé que pasará. No está siendo un proceso fácil, pero voy a hacerlo público porque, desgraciadamente, estas situaciones son mucho más frecuentes de lo que nos pensamos”.
“Rompo el silencio porque creo que es posible construir una sociedad más justa y más segura. ¡Ya basta de tanta impunidad!”, denunciaba.
Ares Masip, ante la inhabilitación de Edgar Carballo: “Una pequeña victoria”
Tras la decisión de la Unión Ciclista Internacional de inhabilitar a Edgar Carballo, la propia Ares Masip, de 29 años, se ha pronunciado reaccionando en las redes sociales: “Lamentablemente no es el primer caso de abuso en el ciclismo, pero sí es la primera vez que la UCI sanciona a un ciclista profesional por este motivo. Ha sido un proceso duro, lleno de miedos y dudas. Pero esta es una pequeña victoria que me da fuerzas para seguir adelante”, ha manifestado.