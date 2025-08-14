Renfe suspende por todo el día la circulación en la alta velocidad entre Madrid y Galicia

Renfe ha suspendido todo el jueves la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia debido a la reactivación de los incendios en Ourense

Renfe ha suspendido para todo lo que resta de este jueves la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia ante la negativa evolución de los incendios cercanos a la infraestructura ferroviaria.

La compañía, operadora única de esa línea, ha anunciado en sus redes sociales que quedan suspendidas "todas las circulaciones" entre Madrid-Zamora-Ourense para la jornada de este jueves.

Esta mañana, la circulación se interrumpió inicialmente debido a los incendios en la provincia de Ourense. Tras una inspección "satisfactoria" por parte de Adif, el servicio se restableció cerca de las 10:00 horas. Sin embargo, poco después, la reactivación de los incendios obligó a Renfe a detener nuevamente los trenes de alta velocidad. Los convoyes que se encontraban en trayecto han sido apartados en estaciones hasta que pueda garantizarse la seguridad y la reanudación del servicio.

Renfe recomienda a los pasajeros consultar el estado de los trenes y seguir las indicaciones de la compañía para evitar desplazamientos innecesarios y posibles incidencias durante la jornada.