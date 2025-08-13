Renfe tiene previsto habilitar trenes especiales para quienes no pudieron viajar este miércoles, cuando se suspendió la línea

Un incendio en Ourense interrumpe la circulación del tren de alta velocidad entre Madrid y Galicia: la Xunta declara la situación 2 de emergencia por los fuegos en la provincia

Renfe ha vuelto a suspender los servicios de alta velocidad que enlazan Madrid con Galicia como consecuencia de la reactivación de los incendios en esta comunidad. Es la tercera vez en las últimas horas que las llamas de los fuegos declarados en la provincia de Ourense, próximas a las vías, obligan a la suspensión de los convoyes. Sobre las 10 de la mañana de este jueves, Renfe comunicaba que reanudaba este recorrido a su paso por la provincia gallega.

Trenes paralizados

En una nota informativa publicada en la red social X, Rende informa de que los trenes que se encontraban en trayecto serán apartados en estaciones hasta que pueda garantizarse la reanudación de la circulación.

Las estaciones de Madrid-Chamartín y de Galicia han permanecido abiertas toda la noche para acoger a quienes no pudieron viajar por el fuego.