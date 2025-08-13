Logo de InformativosInformativos
Nueva interrupción en la línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia, la reactivación de los incendios en Ourense obligan a su suspensión

Un incendio en Ourense cercano a la vía obliga a cortar la circulación del tren de alta velocidad
Los incendios en Ourense ya han provocado dos interrumpciones del AVE Madrid-GaliciaEuropa Press
Renfe ha vuelto a suspender los servicios de alta velocidad que enlazan Madrid con Galicia como consecuencia de la reactivación de los incendios en esta comunidad. Es la tercera vez en las últimas horas que las llamas de los fuegos declarados en la provincia de Ourense, próximas a las vías, obligan a la suspensión de los convoyes. Sobre las 10 de la mañana de este jueves, Renfe comunicaba que reanudaba este recorrido a su paso por la provincia gallega.

Trenes paralizados

En una nota informativa publicada en la red social X, Rende informa de que los trenes que se encontraban en trayecto serán apartados en estaciones hasta que pueda garantizarse la reanudación de la circulación.

Las estaciones de Madrid-Chamartín y de Galicia han permanecido abiertas toda la noche para acoger a quienes no pudieron viajar por el fuego. 

