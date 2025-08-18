Los vecinos de Ribadavia, un barrio de Vigo, han salido a las calles para dar una nueva vida a espacios abandonados

Lo que comenzó como una simple actividad artística se ha convertido en una manera de estrechar lazos

Vecinos de un barrio de Vigo han salido a las calles para dar una nueva vida a casas y espacios abandonados, apostando por el color y la creatividad. La iniciativa busca no solo embellecer la zona, sino también convertir Ribadavia en un punto de interés cultural y de encuentro vecinal.

Con brochas y pinturas en mano, los habitantes han transformado rincones deteriorados en pequeñas obras de arte urbano. Para ellos, se trata de una forma de renovar el espíritu del barrio y reforzar el sentimiento de comunidad.

Un ambiente cercano y con historia

“Jolín, el barrio es súper bonito, tenemos un ambiente súper cálido entre todos, ¿por qué no darle más vida, no?”, comenta una vecina.

Los mayores recuerdan con nostalgia los tiempos en los que las calles bullían de actividad: “Esta era una antigua tienda, aún lo recuerdo yo, funcionar. Y este era una casita que no sé si pertenecía a la tienda”, señala una vecina. Hoy, esos mismos locales están tapiados y sin uso, pero poco a poco vuelven a ser parte del paisaje gracias a los murales y decoraciones.

El color como símbolo de unión

“He querido representar los pájaros, que en todas las casas siempre hay algún pájaro”, explica una de las vecinas participantes en el proyecto. La iniciativa ha sido especialmente celebrada por las personas mayores: “Vengo a verlos, todo el tiempo me es poco, me ha hecho muchísima ilusión”, confiesa una mujer.

Lo que comenzó como una simple actividad artística se ha convertido en una manera de estrechar lazos. “Muy curioso porque además algunos incluso no nos conocíamos unos con otros”, apunta otra vecina. Al final, los murales y decoraciones han servido como excusa perfecta para conversar y reforzar los lazos comunitarios.