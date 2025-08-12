Yolanda Menadas 12 AGO 2025 - 02:00h.

Se ubica en la futura sede de la RuralHaus, un espacio pionero de innovación rural que integrará la sabiduría ancestral con inteligencia artificial, arte, ciencia y gastronomía.

OurenseUn mural del artista gallego Mon Devane que retrata a Juan, un afilador ourensano de 89 años, ha sido reconocido con el premio internacional “Best of July” de Street Art Cities. La obra, realizada en San Xoán de Río (Ourense), combina el estilo fotorrealista y monocromático del autor con la técnica del spray, rindiendo homenaje a la dureza y dignidad de los oficios tradicionales gallegos.

En el mural, Juan aparece con el rostro surcado de arrugas, la mirada baja y una barba blanca incipiente: la imagen viva de la resiliencia y el orgullo rural. Nació en 1935 y comenzó pastoreando ovejas siendo niño. Más tarde, se echó al hombro la rueda de afilar y recorrió La Mancha. Pero como tantos y tantos gallegos, tuvo que emigrar para mejorar la vida de su familia. Se fue a Suiza, y tras doce años regresó a España para seguir con el oficio, adaptando de manera pionera un motor de afilar a su Vespa, con la que llegó a trabajar en Andorra, Ibiza y la Costa Brava.

En 2020, con 85 años, superó la COVID-19 y una neumonía bilateral sin haber tomado jamás una pastilla. Su secreto, cuenta, es cortar leña, jugar a la billarda y “mantener la chispa”.

Un espacio pionero de innovación rural

El mural se ubica en la futura sede de la RuralHaus, un espacio pionero de innovación rural que integrará la sabiduría ancestral de los mayores locales con inteligencia artificial, arte, ciencia y gastronomía. Impulsado por el proyecto Aldealista, busca transformar el conocimiento rural en soluciones con impacto global.

"Que este reconocimiento a nivel mundial haya recaído sobre un mural situado en una aldea tan pequeña, y además en la que será sede de la RuralHaus, demuestra el poder del arte como motor de transformación social y comunicación global", ha afirmado Mon Devane.

En esta edición han participado artistas de más de 35 países, lo que subraya la relevancia internacional del logro y demuestra cómo el foco mundial puede dirigirse a una pequeña aldea gallega gracias al arte urbano.