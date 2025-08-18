Muere un bañista tras ser rescatado en la playa de Langosteira, de Fisterra

Patricia Martínez 18 AGO 2025 - 10:58h.

Hasta la playa se desplazó un helicóptero medicalizado, que nada pudo hacer por evitar el fallecimiento

La víctima era un hombre de unos 60 años que cayó desplomado al salir del agua

FisterraLos servicios de emergencia acudieron a la playa de Langosteira, en Fisterra tras recibir la alerta este domingo a las 18.00 horas. Un particular dio aviso de que una persona había sido rescatada del agua, pero necesitaba asistencia sanitaria.

Los profesionales del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia 061f fueron movilizados hasta el arenal, donde también se desplazó un helicóptero medicalizado, que tiene su base en Santiago. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los sanitarios nada se pudo hacer por evitar el fallecimiento del hombre. Al arenal también se desplazaron una patrulla de la policía local, y voluntarios de Protección Civil de Fisterra.

En el momento del suceso, a media tarde, la playa estaba llena de bañistas que se vieron sorprendidos por la presencia del helicóptero y el despliegue del dispositivo que acudió hasta el arenal. El fallecido, un turista de unos 60 años, se estaba bañando en la playa cuando previsiblemente sufrió algún tipo de indisposición o infarto, y cayó desplomado en la orilla. A pesar de los intentos de los sanitarios por reanimarlo, solo pudieron certificar su fallecimiento.

La playa de Langosteira, ubicada en Fisterra es una de las populares y visitadas de la zona por turistas y veraneantes y también por los vecinos de la zona.