Está acusado de ser un presunto autor de un delito contra la libertad y la indemnidad sexual

PontevedraLa Guardia Civil de Tui ha detenido a un presunto santero de la comarca de Paradanta, al sureste de la provincia de Pontevedra, que incitaba a los pacientes a que practicasen sexo con él para curarse.

El hombre, vecino de la zona y de 55 años, trataba con conjuros y hierbas a quienes acudían a su consulta, a algunos de los cuales les recetaba relaciones sexuales con él para completar el tratamiento, según explica el instituto armado en un comunicado.

Él podía curarlas a través de su cuerpo

El curandero convencía a sus pacientes de que se curarían si mantenían relaciones sexuales con él ya que les decía que estaban poseídas por un espíritu y que él podía curarlas a través de su cuerpo.

Tras una investigación, el hombre fue detenido el pasado jueves por la Policía Judicial, que lo puso a disposición del Juzgado de guardia de Ponteareas como presunto autor de un delito contra la libertad y la indemnidad sexual. El juzgado determinó su libertad con cargos.