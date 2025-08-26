Un equipo de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Laza avistó el vehículo en Vilariño de Conso

Bomberos encuentran restos óseos junto a un coche mientras trabajaban en un incendio en Vilariño de Conso (Ourense)

OurenseEl operativo de extinción de un incendio en Vilariño de Conso, Ourense, una provincia que lleva 15 días en IGR 2 por los fuegos, ha encontrado restos óseos junto al coche de un hombre de 73 años que llevaba desaparecido desde mayo, según han confirmado fuentes de la investigación a EFE.

Un equipo de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Laza avistó un vehículo en los montes de Vilariño de Conso, una zona en la que estaban trabajando, aunque lejos de la ubicación en que se encontraban.

La ubicación del coche era inaccesible y los bomberos de tierra no pudieron identificarlo, por lo que se requirió al helicóptero hacerlo, según publica 'La Voz de Galicia'.

El coche pertenece a Juan Mas Mercadé

Estos verificaron la matrícula y comprobaron que se trataba del vehículo de Juan Mas Mercadé, un hombre de 73 años que desapareció de su casa de Pereiras, en Taboadela, en el mes de mayo con su vehículo de color negro.

El coche estaba en una ladera de difícil acceso. Tanto que se requirió al equipo de rescate de montaña.

Junto al coche, hallaron el cadáver de un hombre. Los restos han sido trasladados para su análisis forense e identificación formal, según Europa Press.