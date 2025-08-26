El Consejo de Ministros aprobará también el primer paquete de ayudas para los afectados

Última hora de los incendios en España: Remolinos de fuego y humo siembran el pánico entre los vecinos de Quiroga, Lugo

El Consejo de Ministros declara este martes "zonas afectadas por emergencia de protección civil" a los territorios más afectados por los incendios forestales en España. Con ello, está previsto además que se apruebe también el primer paquete de ayudas para los afectados, como informa en el vídeo Ana Verdejo.

Aunque todavía se desconoce el alcance de ese paquete de medidas, sí que se esperan indemnizaciones directas y beneficios fiscales para todos los damnificados por esta oleada de incendios que continúa afectando a nuestro país y que, por otro lado, sigue siendo objeto de debate y choque político, con la oposición y el Gobierno intercambiando acusaciones y críticas por la gestión.

Además del Consejo de Ministros, hoy también se celebra la comisión interministerial impulsada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de crear un plan de acción contra el cambio climático.

La declaración de zonas catastróficas, con 13 incendios todavía activos

Ambas medidas fueron anunciadas por el jefe del Ejecutivo durante sus comparecencias en ocasión de las visitas de la semana pasada en Extremadura y Asturias, dos de los territorios afectados por los incendios que en 2025 han quemado casi 400.000 hectáreas en territorio español, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torrres, confirmó que tras la reunión del Consejo de Ministros, tanto la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Sara Aagesen como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciarán hoy las primeras ayudas para responder a las necesidades de los afectados.

De los trece incendios activos en situación operativa 2 comunicados al Centro Nacional de Alertas y Emergencias, siete pertenecen a la comunidad de Castilla y León (5 a León, uno a Zamora y uno a Salamanca), tres a Asturias y tres a Galicia (2 a Orense y uno a Lugo), mientras que hay tres incendios ya estabilizados y siete incendios controlados.

Las disposiciones del Gobierno llegarán después de que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, anunciara este lunes un plan integral con 50 medidas que desde el Ejecutivo ya han cuestionado, con el ministro Torres recordando que las competencias en incendios "están perfectamente claras". No obstante, ha reconocido que hay medidas con "aspectos positivos", pero cree que las propuestas "nacen mal de raíz". Además, ha acusado a los 'populares' de ejercer un "asedio permanente y un ataque constante" al Gobierno de Pedro Sánchez, incluso cuando "ellos presiden la mayoría de las comunidades autónomas". "Es el mundo al revés", lamentó.

La declaración de "zonas afectadas por una emergencia de protección civil" y las ayudas del Gobierno

La declaración oficial de "zonas afectadas por una emergencia de protección civil", anunciada por Sánchez tras su visita en Jarilla (Cáceres) y que se aprobará este martes, implicará el "compromiso" del Gobierno para afrontar también la tarea de la reconstrucción, una vez que "se extingan y se conozca el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos y vecinas de los municipios afectados".

La otra medida que echará a andar es la creación de la nueva comisión interministerial de cambio climático para allanar el camino en la consecución de un pacto de Estado contra la emergencia climática, que el mismo presidente encabeza este martes, justo antes del Consejo y en la que participan 21 ministros del Gobierno.

La comisión anunciada por Sánchez tras la visita a la localidad de Degaña (Asturias) estará capitaneada por la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Sara Aagesen, junto con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, como responsable de Protección Civil.

Al respecto, en su comparecencia en Asturias, Sánchez exigió nuevamente la necesidad de "redimensionar" y "redefinir todos los aspectos vinculados con la mitigación y la adaptación al cambio climático" a la luz de lo ocurrido este verano con los incendios que han asolado buena parte de España y las temperaturas récord registradas en regiones como Asturias.

Las 50 medidas propuestas por Alberto Núñez Feijóo en su plan integral frente a los incendios

Por su parte, el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha defendido su plan integral con 50 medidas frente a los incendios forestales que, según ha explicado, será remitido de inmediato a las Cortes Generales. Entre ellas, un registro nacional de pirómanos y que estén geolocalizados, profesionalizar Protección Civil, más ayudas y sin impuestos, y más apoyo a la ganadería y el mundo rural.

"Hemos trabajado en una respuesta integral con 50 medidas para las zonas afectadas que comprenden la ayuda inmediata a las personas, la reparación de pueblos, la recuperación del patrimonio forestal y de empleos, y la preparación ante futuros eventos", señaló este lunes en una rueda de prensa en la sede del partido.

Al respecto, el líder popular subrayó que las propuestas responden a tres objetivos: atención ágil a los afectados, recuperación de entornos y empleos destruidos, y garantías para que "una tragedia de estas dimensiones no vuelva a ocurrir".

En esta línea, Feijóo defendió también la necesidad de "objetivar" la gestión de emergencias para evitar la confrontación política y ha propuesto establecer criterios "objetivos, transparentes y vinculantes" bajo el liderazgo de profesionales con experiencia. El fin, ha dicho, es garantizar la rapidez y coordinación de los medios autonómicos, la Unidad Militar de Emergencias (UME), las capacidades logísticas del Ejército y la activación de recursos europeos cuando sea necesario.

Bomberos y vecinos siguen luchando contra las llamas mientras los políticos siguen criticándose

Con más de una decena de incendios todavía activos, el choque político continúa, con oposición y Gobierno lanzándose acusaciones por la gestión de la crisis. Ambos se señalan por la falta de planificación y de asumir responsabilidades.

Hoy, precisamente, va a comparecer la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Senado para, a petición del PP, responder preguntas sobre la gestión de los incendios, la intervención del Ejército en ellos y del papel del Gobierno. Todo ello tras sus últimas declaraciones en las que acusa a los presidentes autonómicos del PP de no asumir obligaciones ante los incendios en muchas ocasiones; unas palabras ante las cualesel líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido señalando a la ministra por intentar evitar responsabilidades y actuar tarde.