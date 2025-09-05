La medida tendrá que ejecutarse, tal y como ha acordado la jueza, en un módulo terapéutico o institución análoga

El hombre que presuntamente mató a Teresa, la trabajadora social asesinada en O Porriño, asegura que "una bruja" le encargó el crimen

La jueza del Tribunal de Instancia de O Porriño (Pontevedra) ha decretado este viernes el ingreso en prisión provisional del hombre investigado por el asesinato de una auxiliar del servicio de ayuda en el hogar (SAF en gallego) en ese municipio el pasado 29 de julio.

El hombre, para quien se ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza, está investigado por un delito de asesinato "sin perjuicio de lo que depare la causa", ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

La medida tendrá que ejecutarse, tal y como ha acordado la jueza, en un módulo terapéutico o institución análoga. Teresa fue hallada muerta el 29 de julio en un domicilio en el que trabajaba y como presunto responsable del crimen fue detenido, e ingresado en la unidad de psiquiatría del hospital, Álvaro Cunqueiro de Vigo, el marido de la mujer a la que cuidaba.

La empresa concesionaria del SAF de O Porriño, Aralia, señaló que ese día Teresa anunció haber sufrido acoso en el domicilio, aunque ya la víspera había advertido de que la relación con el hombre era complicada, y comunicó que renunciaba al servicio y que daría quince días de margen para buscar a otra compañera.

El asesinato provocó una oleada de rechazo en Galicia, con una huelga en el SAF y concentraciones en 80 municipios para solicitar unas condiciones laborales seguras para el personal de este servicio, integrado mayoritariamente por mujeres.

La Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) anunció el 5 de agosto que formaría una mesa de trabajo con la Xunta, el Gobierno central, patronal y sindicatos para elaborar un protocolo de seguridad para el SAF.