Los vecinos están convencidos que el ataque es de un oso que avistaron hace una semana

El vehículo se encontraba en una nave ganadera y el propietario descarta que pueda ser un ataque de un jabalí o de un perro

Compartir







LugoLos vecinos de la localidad lucense de A Portaxe, en el municipio de Bóveda, ya avisaron del avistamiento de un oso que merodeaba el municipio hace una semana. Ocho días después, Fidel Castaño, un ganadero jubilado de la zona, ha encontrado su coche completamente destrozado dentro de su establo vacuno. El vehículo presenta numerosos mordiscos, arañazos, y está cubierto de barro, lo que lleva a muchos a relacionar el ataque con el avistamiento. El alcalde de Bóveda, Juan Manuel Arias, así lo explica. "No puede ser un jabalí, el animal se subió al capó y al parabrisas. Hace unos ocho días se avistó un oso en la parte baja."

El coche, estacionado habitualmente en el interior de una antigua nave ganadera que ahora permanece vacía, tenía la defensa delantera rota, las aletas y los pasos de rueda marcados con mordiscos y arañazos, y el capó y parabrisas cubiertos de barro. Fidel explicó que acostumbra a guardar su vehículo allí cada noche asegurando la puerta con un cordón. Sin embargo, esa mañana encontró la entrada abierta y el coche completamente deteriorado.

Aunque Fidel prefiere no señalar directamente al causante, sí afirma que los daños no parecen compatibles con un ataque de perros o jabalíes. Por su parte, algunos vecinos se muestran convencidos de que se trata de la acción de un oso. Hace pocos días, uno fue avistado en Ribas Pequenas, jugueteando en un lago, y aunque Bóveda no es una zona donde normalmente se vean estos animales, no se descarta su presencia. Se especula que podría haberse desplazado desde A Pobra do Brollón, huyendo quizás de los incendios recientes.

Por el momento, la Guardia Civil se encargará de investigar el suceso. "Hoy irá la Guardia Civil a ver el coche y van a avisar al seguro porque Fidel necesita el coche cuanto antes ya que se encuentra a ocho kilómetros del núcleo urbano", explica el alcalde. Mientras tanto, el propietario ha decidido no tocar el vehículo para preservar posibles huellas que ayuden a esclarecer lo ocurrido.