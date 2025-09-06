El oso resultó herido en las patas tras verse afectado por las llamas que afectaron al municipio de Villafrea de la Reina en 2024

La Fundación Patrimonio Nacional ha difundido unas imágenes en las que se puede ver al oso Barniedo en "perfecto estado de salud"

Hace un año, un oso, al que se llamó Barniedo por el lugar en el que le encontraron, desapareció en la provincia de León después de perderse su localizador en un incendio. Fue localizado en una zona quemada, con heridas en sus patas. Ahora, la Fundación Patrimonio Nacional ha difundido unas imágenes en las que se puede ver al oso Barniedo corriendo por una zona de monte en "perfecto estado" de salud.

Es el segundo incendio forestal al que sobrevive el plantígrado, que fue rescatado el dos de agosto del pasado año con heridas en las patas tras verse afectado por las llamas que afectaron al municipio de Villafrea de la Reina.

Primer incendio: se quemó las patas

En aquella ocasión, fue un vecino de la localidad de Barniedo de la Reina, de ahí su nombre, el que avisó a la Junta de la presencia del oso en el núcleo urbano. De forma inmediata, la Junta activó un dispositivo que logró localizar al ejemplar poco después. En el primer contacto visual se pudo comprobar la existencia de posibles lesiones en varias de las extremidades del osezno, por lo que se procedió a su captura y traslado inmediato al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid para su exploración clínica.

En una primera atención realizada por el equipo veterinario de la red de centros de fauna de la Junta en las instalaciones del CRAS de Valladolid se constató que se trataba de un macho de 6,4 kilogramos, que presentaba lesiones por quemaduras en todas las almohadillas plantares.

El osezno pertenecía a un grupo familiar compuesto por una osa con tres crías localizadas en agosto del año pasado en el entorno de este municipio leonés.

Una vez recuperado, personal técnico y veterinario de la Junta le puso en libertad a finales de noviembre, en una zona próxima donde fue hallado herido.

Sobrevive a un segundo incendio

Meses después, la cuenta oficial de la Junta sobre actualidad forestal, gestión del patrimonio natural, incendios forestales, conservación, biodiversidad y espacios naturales @naturalezacyl ha difundido imágenes nuevamente del oso Barniedo en la que se ve al ejemplar en "perfecto estado", después de que las llamas afectaran este año, de nuevo, a la zona.

Así comienza su mensaje con el siguiente 'titular': "Barniedo, el oso que sobrevivió a dos Incendios Forestales". La Junta recuerda como en el primero, y ya mencionado, se quemó la planta de los pies, pero en este segundo, se le ve corriendo a través de la imágenes obtenidas por la Patrulla Osos de la Fundación Patrimonio Nacional que monitorea al plantígrado.