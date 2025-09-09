Dos hombres han resultado heridos en una pelea con uso de un martillo y vinculada al narcotráfico en Vilagarcía de Arousa, Pontevedra

Dos hombres han resultado heridos, uno de ellos grave, en una pelea con uso de un martillo y vinculada con el tráfico de drogas en la localidad pontevedresa de Vilagarcía de Arousa.

La Policía Local, han informado fuentes municipales, recibió el aviso a las 08:30 de la mañana, aproximadamente, de una persona que alertaba de una pelea con "instrumentos de ferretería", apuntando a un martillo como posible pieza empleada.

Dos patrullas se desplazaron a Trabanca Badiña, en concreto en la calle da Pena. Allí se encontraron, con abundante sangre, a un hombre, de 42 años, han precisado desde Urgencias Médicas 061. El varón estaba tendido en el suelo y convulsionando. Al parecer, había estado pidiendo a gritos que le arrebatasen la herramienta al agresor antes de ser hallado con graves lesiones, recoge 'La Voz de Galicia'.

Desde la Policía Local vinculan lo sucesido con un asunto de tráfico de drogas

El hombre fue trasladado al Hospital do Salnés por parte de las emergencias, que movilizó al lugar un soporte de vital básico y otra de vital avanzado. El otro implicado, también un hombre de mediana edad, se había dado a la fuga.

En las inmediaciones se localizó el martillo. Posteriormente, también se dio con el huido, que presentaba lesiones y fue trasladado al Hospital de O Salnés, donde permanece custodiado por la Policía Nacional. Desde la Policía Local vinculan lo sucesido con un asunto de tráfico de drogas.