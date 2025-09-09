Europa Press 09 SEP 2025 - 14:37h.

Un hombre de 39 años, acusado de enterrar vivos a varios cachorros de perro en una parcela de su empresa.

La Guardia Civil investiga a un vecino de Tomiño (Pontevedra), de 39 años de edad, como presunto autor de un delito de maltrato animal, por supuestamente enterrar vivos a varios cachorros de perro en una parcela de su empresa.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de septiembre, cuando el SEPRONA de Tui recibió un aviso de un testigo que denunciaba que un varón iba a enterrar vivos a una docena de cachorros recién nacidos en una parcela donde tiene su empresa en Tomiño.

Tras dar aviso a la Policía Local, la Guardia Civil pudo identificar la dirección de la nave donde se encontraban los perros y efectivos del Seprona, junto con la Policía Local y con el agente medioambiental del servicio de Patrimonio Natural de la Consellería de Medio Ambiente, se desplazaron a la zona.

Allí se entrevistaron con el propietario, que accedió a que se realizara una inspección de la nave, donde los agentes encontraron 4 perros adultos y dos cachorros. El hombre, que reconoció ser el dueño de los animales, explicó que la noche del 1 al 2 de septiembre habían nacido 12 cachorros y que el día 3 se había encontrado a 4 de los cachorros muertos, por lo que los había enterrado en una de las naves.

Asimismo, aseguraba desconocer el paradero de los otros seis cachorros. Los agentes desenterraron a los animales para proceder a la realización de la necropsia y averiguar la causa de la muerte.

Al realizar la inspección ocular de la nave la Guardia Civil comprobó que no es factible el acceso a la parcela por parte de terceros, al encontrarse totalmente cerrado su perímetro con pared de bloques y valla metálica, disponiendo un único acceso a través del portal de la entrada. Por lo expuesto, se procedió a la investigación de esta persona por un supuesto delito de maltrato animal.