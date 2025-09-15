Redacción Galicia 15 SEP 2025 - 00:50h.

El accidente de tráfico se registró pasadas las 14:30 horas en la carretera A-54, en sentido Arzúa

Los sanitarios encontraron ya inconscientes a los únicos ocupantes del turismo siniestrado

A CoruñaLa impactante colisión de un coche con la mediana de una carretera causó la muerte de dos personas que viajaban cerca de la localidad de El Pino (A Coruña).

Según ha informado el 112 de Galicia, el accidente de tráfico se produjo este 14 de septiembre en el kilómetro 75 de la A-54, dirección Arzúa, en un punto que atraviesa la aldea de Cerceda.

Concretamente, pasadas las 14:30 horas emergencias recibió varias llamadas de particulares en las que alertaban del grave suceso. Advertían que podría haber atrapados en el interior del vehículo.

Se desplazaron de inmediato al lugar del siniestro efectivos del 061, Bomberos de Arzúa, Guardia Civil de Tráfico y personal del mantenimiento de carreteras. También el helicóptero medicalizado de Santiago.

Inconscientes y ya fallecidos

Los sanitarios comprobaron que los únicos dos ocupantes del turismo, que estaba completamente destrozado con gran cantidad de piezas desprendidas y caídas al asfalto, se encontraban inconscientes.

A pesar de intentar reanimarles, no pudieron hacer más por su vida y confirmaron los fallecimientos debido al fuerte golpe que se habían dado contra la estructura de separación de carriles.

Por su parte, miembros de los bomberos colaboraron en despejar y limpiar la vía para que se pudiese restablecer el tráfico rodado por ella, pues quedó cortado durante varias horas en ese tramo.