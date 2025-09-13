Cuatro jóvenes heridos tras ser atropellados por un autobús junto a una discoteca en Pontecesures, Pontevedra
El accidente leve se produjo a las 6:30 horas en una rotonda de la carretera N-550
Los clientes de la sala de fiestas, que esperaban al vehículo, sufrieron golpes y contusiones
PontevedraBuen susto se llevaron cuatro jóvenes heridos después de ser atropellados por un autobús al que precisamente estaban esperando junto a una discoteca en Pontecesures (Pontevedra).
Según ha informado el 112 de Galicia, cuando eran las 6:30 horas de este 13 de septiembre, los clientes de la sala de fiestas se encontraban en la parada próxima que hay cerca de la rotonda de la carretera N-550.
Los hechos ocurrieron cuando el autocar que llegó al lugar realizaba maniobras en los momentos previos a la recogida y subida de los viajeros al vehículo. Los afectados sufrieron contusiones y golpes.
Emergencias activó un operativo de asistencia, con movilización del 061, la Guardia Civil de Tráfico y el GES de Padrón. En el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago recibieron atención.
Dos muertos en dos accidentes
Estos días están siendo negros en las carreteras gallegas. Al hombre muerto en un accidente de quad este 12 de septiembre, hay que sumarle también otro fallecido tras volcar su coche en Cerceda (A Coruña).
El siniestro vial se registró a las 13 horas en la parroquia de Rodís, con un único automóvil implicado. El que se desvió en el kilómetro 19 de la AC-413, quedando su conductor atrapado dentro.
Otro accidente, aunque muy distinto, se detectó en la aldea de Prada, municipio de A Vega (Pontevedra). Un varón que iba caminando se precipitó por un terraplén poco después del mediodía.
Su acompañante alertó al 112, que ha informado que el suceso tuvo lugar en el kilómetro 9 de la carretera OU-0856. Tras esa caída, la víctima quedó inconsciente y los sanitarios desplazados trataron sin éxito de reanimarla.