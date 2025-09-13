Redacción Galicia 13 SEP 2025 - 18:47h.

El accidente leve se produjo a las 6:30 horas en una rotonda de la carretera N-550

Los clientes de la sala de fiestas, que esperaban al vehículo, sufrieron golpes y contusiones

Compartir







PontevedraBuen susto se llevaron cuatro jóvenes heridos después de ser atropellados por un autobús al que precisamente estaban esperando junto a una discoteca en Pontecesures (Pontevedra).

Según ha informado el 112 de Galicia, cuando eran las 6:30 horas de este 13 de septiembre, los clientes de la sala de fiestas se encontraban en la parada próxima que hay cerca de la rotonda de la carretera N-550.

PUEDE INTERESARTE Muere un operario de 50 años al ser atropellado por un conductor ebrio en Lorca, Murcia

Los hechos ocurrieron cuando el autocar que llegó al lugar realizaba maniobras en los momentos previos a la recogida y subida de los viajeros al vehículo. Los afectados sufrieron contusiones y golpes.

Emergencias activó un operativo de asistencia, con movilización del 061, la Guardia Civil de Tráfico y el GES de Padrón. En el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago recibieron atención.

PUEDE INTERESARTE Muere una mujer de 78 años atropellada en una calle de Pinos Puente, Granada

Dos muertos en dos accidentes

Estos días están siendo negros en las carreteras gallegas. Al hombre muerto en un accidente de quad este 12 de septiembre, hay que sumarle también otro fallecido tras volcar su coche en Cerceda (A Coruña).

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El siniestro vial se registró a las 13 horas en la parroquia de Rodís, con un único automóvil implicado. El que se desvió en el kilómetro 19 de la AC-413, quedando su conductor atrapado dentro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otro accidente, aunque muy distinto, se detectó en la aldea de Prada, municipio de A Vega (Pontevedra). Un varón que iba caminando se precipitó por un terraplén poco después del mediodía.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Su acompañante alertó al 112, que ha informado que el suceso tuvo lugar en el kilómetro 9 de la carretera OU-0856. Tras esa caída, la víctima quedó inconsciente y los sanitarios desplazados trataron sin éxito de reanimarla.