Redacción Andalucía 14 SEP 2025 - 12:15h.

El siniestro del turismo se produjo a las 3:50 horas entre los kilómetros 4 y 5 de la carretera A-494

Dos de los heridos, de 22 y 25 años, fueron evacuados al Hospital Juan Ramón Jiménez

HuelvaUn joven de 20 años ha muerto en un accidente de tráfico registrado cerca de la localidad de Moguer (Huelva) este 14 de septiembre al desviarse un coche. Otros tres ocupantes han resultado heridos.

Según ha informado el 112 de Andalucía, el siniestro vial con un único turismo implicado se conoció a las 3:50 horas de la madrugada. El vehículo se salió de la carretera A-494, entre los kilómetros 4 y 5.

Por causas que no han trascendido, el suceso provocó que la víctima mortal quedase atrapada en el interior del automóvil. Una llamada de petición de ayuda a emergencias así lo señalaba.

Otros dos jóvenes de 22 y 25 años ingresados

Al lugar, una vía que une Moguer con San Juan del Puerto, se movilizaron de inmediato efectivos del 061, de Bomberos y de la Guardia Civil de Tráfico. Los segundos rescataron el chico.

Luego, los sanitarios confirmaron su fallecimiento tras el impacto sufrido en el accidente. Atendieron también a otros dos jóvenes veinteañeros, de 22 y 25 años, además de a otra persona.

Fueron evacuados al Hospital Juan Ramón Jiménez. La carretera por la que viajaban cuenta con dos carriles de conducción en sentidos opuestos. Con una línea continua y discontinua separando ambos.