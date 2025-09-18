Sara Lago A Coruña, 18 SEP 2025 - 04:00h.

Una gaviota aparentemente atrapada en el Ayuntamiento movilizó a los bomberos hasta allí

Se trata de una despedida sin precedentes para un bombero coruñés

Era el último día de servicio de José Luis Costoya y comenzó a sonar la alarma del parque de bomberos, entonces anunciaron que se trataba de una emergencia: “Hay una gaviota que se ha colado en un despacho en el Ayuntamiento”. José Luis, más conocido como Goyo, acudió rápidamente en camión junto con sus compañeros a prestar el que sería su último servicio antes de jubilarse. Lo que él no sabía es que no había ningún ave atrapada, si no que se trataba de una pequeña trampa para darle una gran sorpresa.

El resto de sus compañeros se habían compinchado para darle una despedida de lo más original

Habitualmente, las despedidas a los bomberos que se jubilan suelen celebrarse dentro del propio parque de bomberos, donde hacen un pasillo al que será a partir de ese momento un pensionista. Sin embargo, sus compañeros creían que por lo especial que es Goyo se merecía algo distinto, sin precedentes. Y es que un mes atrás él mismo había pedido ir a rescatar a una gaviota que se había quedado atrapada en un tejado en Monte Alto, de ahí nació la idea.

Una vez llegó al Ayuntamiento, le subieron al balcón municipal, donde le esperaba la alcaldesa con un ramo de flores y una gaviota de peluche. Una despedida muy especial para Goyo, quien entró hace 35 años en el cuerpo formando parte de la primera promoción de buceadores. Ahora, 35 años después, se ha despedido desde lo alto del palacio municipal gracias a una falsa alarma que nunca olvidará.