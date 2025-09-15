Redacción Galicia 15 SEP 2025 - 12:12h.

Los heridos fueron trasladados de madrugada a la Unidad de Quemados del CHUAC de A Coruña por quemaduras de diversa consideración

El incendio forestal se declaró a las 16:14 del domingo y afecta a 80 hectáreas

Barreiros, LugoLos cinco brigadistas heridos graves han sido trasladados esta madrugada por quemaduras de segundo grado de diversa consideración a la Unidad de Quemados del CHUAC de A Coruña .

Son miembros de la brigada helitransportada de Castromaior que se encontraban realizando tareas de extinción en el incendio forestal, declarado en la tarde de ayer en Barreiros, Lugo, en la parroquia de San Xusto de Cabarcos.

El que presenta un pronóstico más grave es un brigadista de 24 años, que tiene afectado el 25% del cuerpo y resultó intoxicado por inhalación de humo. Otro de los profesionales, de 25 años, presenta quemaduras en el 15% del cuerpo. El tercero de ellos, también de 24 años, tiene heridas en el 10% de su cuerpo. Los dos últimos, de 29 y 27 años, tienen una afectación por quemaduras del 8% y el 5% respectivamente.

EL INCENDIO SIGUE ACTIVO

A pesar de que la climatología es favorable por las ligeras lluvias que han caído sobre Barreiros esta mañana, el incendio permanece activo según la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia. Según el último parte, este incendio forestal afecta a 80 hectáreas.

En las labores de extinción han participado por el momento 23 agentes, 31 brigadas, 27 motobombas, cuatro palas, cuatro técnicos, dos unidades técnicas de apoyo, siete helicópteros y tres aviones.

En el peor verano para Galicia en cuanto a incendios desde que hay registros, la cifra de hectáreas calcinadas continúa subiendo también en este mes de septiembre, ayudadas por las altas temperaturas en las últimas horas.

CORTES DE CARRETERA

Debido al intenso humo y la presencia de polvo en las primeras horas, la autovía A-8 y la N-634 tuvieron que ser cortadas al tráfico. Por el momento, según la Dirección General de Tráfico, existe normalidad en el tráfico en esas vías.

Además, a pesar de que no ha sido necesario activar el nivel 2 por cercanía del fuego a las viviendas, varios vecinos tuvieron que ser evacuados por precaución en la tarde de ayer.