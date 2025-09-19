Jorge Bergantiños 19 SEP 2025 - 14:18h.

El hombre de 82 años quedó atrapado mientras conectaba la desbrozadora al tractor en un alpendre

El octogenario falleció después de varios días en el hospital tras no recuperarse de las heridas provocadas por la máquina

Compartir







LugoUn hombre de 82 años falleció el pasado jueves después de no recuperarse de las heridas sufridas tras quedarse atrapado bajo una desbrozadora en Samos, Lugo. El octogenario permanecía ingresado en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), pero finalmente no pudo superar las lesiones provocadas por la máquina, el pasado lunes en la parroquia de Montán.

El accidente agrícola sucedió mientras trataba de enganchar la desbrozadora al tractor en un alpendre, para realizar unos trabajos en una finca. La mala fortuna hizo que la máquina volcase mientras la manipulaba, cayéndole encima. Fue trasladado por los servicios de emergencia en un estado grave, aunque consiguieron estabilizarlo, pero días después se certificaba su fallecimiento.

Los vecinos fueron en su auxilio

Tras escuchar unos gritos de auxilio, unos vecinos acudieron a la llamada del herido. Con la ayuda de un tractor con pala, lograron retirar la maquinaria de encima de su cuerpo para liberarlo. También alertaron a los servicios de emergencia que acudieron a la llamada, fueron movilizados los bomberos del parque comarcal de Sarria, la Guardia Civil, una ambulancia con personal sanitario y el helicóptero con base en Ourense. Finalmente el octogenario fue trasladado al hospital lucense en ambulancia.

Hay una gran conmoción en la parroquia de Montán por lo sucedido, parroquia de donde era natural el fallecido, a pesar de que residía en Sarria junto a un familiar.