Tres bomberos gallegos se convierten en héroes al sofocar un incendio mientras estaban de vacaciones en Nápoles, Italia

Tres héroes gallegos han sido los protagonistas de una gran hazaña en la ciudad italiana de Nápoles. Los tres compañeros, bomberos de A Coruña, se encontraban disfrutando de unas vacaciones cuando escucharon unos gritos que alertaban de un incendio en una vivienda cercana al sitio donde estaban tomando un café.

No lo pensaron ni un minuto. Cuando se percataron de que había personas atrapadas entre las llamas del domicilio accedieron al interior para evacuar a las personas que se encontraban en peligro. Incluso, consiguieron controlar el fuego antes de que los servicios de emergencia locales acudiesen al lugar de los hechos., según informa 'El Español'

El incendio se inició en la cocina de la vivienda. Estaban tomando un café en un local cerca del domicilio donde había personas que corrían un grave peligro. Entre los tres decidieron actuar rápido.

Una de sus grandes hazañas

Primero pusieron a salvo a las personas que se encontraban dentro del inmueble en llamas. Después, decidieron controlar el fuego lo antes posible, antes incluso de que llegasen los bomberos de la ciudad.

Esta información fue trasmitida a través de la cuenta de la red social ‘X’ del cuerpo de bomberos de Galicia al que pertenecen, concretamente en A Coruña, donde ya han felicitado la heroica actuación de estos tres hombres. No es la primera gran hazaña que realizan, sino que se suma a una larga lista de acciones entre las que se encuentran las labores que realizaron como voluntarios en Valencia, ayudando a parte de los afectados por la DANA.