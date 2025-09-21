Redacción Galicia 21 SEP 2025 - 11:11h.

Galicia afronta una nueva jornada de incendios con el de Pantón (Lugo) que sigue activo

Sin más evacuaciones ni confinamientos por el fuego en Lugo, se mantiene la vigilancia sobre las poblaciones

LugoEl estado de los incendios en Galicia este 21 de septiembre mantiene activo el de Pantón (Lugo), que continúa en el nivel 2 y arrasó ya 2.000 hectáreas. En cambio, el fuego de O Bolo (Ourense) ya está extinguido.

Según las últimas actualizaciones de la Xunta en relación a estos dos focos que obligaron a movilizar a la UME, no ha habido durante la noche ni más evacuaciones ni confinamientos de poblaciones lucenses.

No obstante, en Pantón siguen vigilando las llamas por su proximidad a las viviendas. De hecho, preocupa este incendio declarado en la parroquia de Pombeiro por haberse originado en plena Ribeira Sacra.

Las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales con base en Tabuyo del Monte estuvieron trabajando junto al resto de efectivos hasta las 21:20 horas, cuando se retiraron al lugar de pernocta. Este domingo han regresado a las labores.

273 hectáreas calcinadas en O Bolo

Por otro lado, el incendio en O Bolo que se inició en la aldea de Vilaseco quedó controlado este 20 de septiembre y ya se encuentra extinguido. Ha calcinado en total 273 hectáreas.

De esa superficie, 192 hectáreas se corresponden con monte raso y 81 con arbolado, según ha especificado la Xunta de Galicia.

Estado de otros incendios y uno nuevo

El Gobierno autonómico igualmente ha informado de cómo evolucionan los demás fuegos de estos días. En la parroquia de O Torbo, en la localidad lucense de A Fonsagrada, hay 30 hectáreas quemadas.

Mientras tratan de apagar ese foco, el de Barreiros ya está controlado con 140 hectáreas arrasadas por las llamas. Además, un nuevo incendio se ha detectado en la aldea de Río Caldo, municipio de Lobios (Ourense).

Ese último está dentro del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés y, de momento, solo afecta a una hectárea de terreno, según la más reciente actualización aportada.