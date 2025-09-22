Incendios en Extremadura: los fuegos de Cuacos y Valverde han arrasado ya 130 y 600 Hectáreas
Por el momento no ha sido necesario evacuar a ningún vecino de los residentes en viviendas aisladas
CáceresDos helicópteros trabajan en las labores de extinción del incendio forestal declarado este domingo en el término municipal de Cuacos de Yuste y siete en el de Valverde de la Vera, ambos en la provincia de Cáceres (Extremadura), que han arrasado 130 y 600 hectáreas, respectivamente.
En el de Cuacos de Yuste, que ha obligado a declarar el nivel 1 de peligrosidad por estar próximo a una carretera, intervienen un total de 35 efectivos, entre ellos cuatro unidades terrestres y dos aéreas, tres técnicos de extinción, dos agentes del Medio Natural y una maquinaria pesada, según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
El fuego se localiza en la carretera que une el Real Monasterio de Yuste y la localidad de Garganta la Olla, la EX-391, que se ha tenido que cortar, según ha informado la Guardia Civil.
El alcalde de Cuacos de Yuste, José María Hernández, ha detallado en sus redes sociales que durante esta madrugada y debido al fuerte viento el foco activo en la vaguada entre Cuacos y Garganta la Olla "se ha acrecentado formando una importante cresta de llamas que se extiende a ambos lados de la carretera que une Yuste con Garganta".
Aparición de otro pequeño foco
Asimismo, ha constatado la aparición de otro pequeño foco, separado del anterior, en dirección a Jaraíz de la Vera, "que podría coincidir con el paraje de Las Tranchas, también en término municipal de Cuacos".
El primer edil ha apuntado que se ha posicionado un equipo de bomberos del SEPEI en el Monasterio de Yuste, mientras que la maquinaria pesada realiza "cortafuegos estratégicos".
Por el momento no ha sido necesario evacuar a ningún vecino de los residentes en viviendas aisladas, "no obstante, se está en constante contacto con ellos", ha apuntado Hernández.
En la comarca cacereña de La Vera también se combate otro incendio forestal declarado durante la tarde de este domingo en Valverde de La Vera (Cáceres).
En este caso, el Plan Infoex ha desactivado a la 1:10 horas de este lunes el nivel 1 de peligrosidad del incendio, que ha afectado a unas 600 hectáreas de vegetación de alta montaña.
En la zona intervienen 7 helicópteros, 5 unidades aéreas de bomberos forestales, un agente del medio natural y un técnico de extinción, elevándose el total de intervinientes a 57.
De igual forma, sobre las 3:30 horas se iniciaba otro incendio en Navalmoral de la Mata (Cáceres) que ha obligado al Plan Infoex a declarar el nivel 1 de peligrosidad.
En él trabajan dos unidades terrestres de bomberos forestales y medios del SEPEI, además de un agente del Medio Natural.