Agentes de la Policía Local de Vigo han detenido a un varón de 39 años de edad, A.V.F., como presunto autor de un delito de violencia doméstica, por una supuesta agresión a su pareja, otro varón que acabó con lesiones en boca, nariz y frente.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 21:00 horas del pasado lunes, cuando un testigo alertó a la Policía tras observar a un hombre agrediendo de forma muy violenta a otro en la calle Manuel Álvarez.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a un varón con la camisa ensangrentada y lesiones en la boca y nariz, así como una brecha en la frente, junto con otro hombre que no tenía lesiones visibles. Al preguntar al herido, éste explicó que había tenido un "desencuentro" con su pareja, pero rechazó la asistencia sanitaria y manifestó que no quería presentar denuncia.

La víctima se negó a poner una denuncia

Con todo, ante el testimonio del testigo, que aseguró haber visto como el hombre había sido golpeado violentamente por el otro varón, los policías procedieron a la detención de éste por un presunto delito de violencia doméstica.

Por otra parte, la Policía también ha informado de la detención de otro hombre, E.L.G., de 40 años de edad, que fue localizado en la tarde de este jueves en la calle Portela.

Al identificarlo, los agentes comprobaron que sobre él pesaba una orden de búsqueda, detención y presentación emitida por el juzgado de lo Penal 2 de Vigo, por lo que procedieron a arrestarlo y poner a disposición judicial.