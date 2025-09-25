Sumar votó contra la revocación de la ministra, pero ha exigido una gestión pública de las pulseras antimaltrato

El Congreso reprueba a la ministra de Igualdad por los fallos de las pulseras antimaltrato y pide a Sánchez que la "cese"

Nuevo pulso en el Congreso entre Gobierno y oposición a cuenta de las pulseras antimaltrato. La delegada del Gobierno para la violencia de género, Carmen Martínez Perza, comparecerá este jueves en el parlamento, un día después de la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que no ha convencido a los diputados sobre su gestión de los dispositivos y las consecuencias para el día a día de las mujeres afectadas por los fallos. Los populares no sueltan el tema que este jueves tendrá segunda parte.

Ya ERC ha criticado que la ministra no dé explicaciones este jueves y que sea la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, también que Igualdad no haya remitido un informe al Parlamento sobre los problemas detectados. La diputada de esquerra, Pilar Vallugera ha reclamado la disculpas en primera persona de Redondo: "¡Vengan y discúlpense, un Gobierno tiene que saber cuándo disculparse, cuándo reconocer que ha habido errores y asumirlos!".

Sumar reclama la gestión pública de las pulseras antimaltrato

A pesar de que Ana Redondo repitió que ninguna víctima de violencia machista con los dispositivos de control han estado protegidas, la reprobación, impulsada por los de Feijóo, las habituales alianzas del Gobierno se han roto. Esquerra, BNG y el PNV han votado junto al PP y Vox por la reprobación de la ministra de Igualdad.

Todos consideran que el Ejecutivo no ha dado explicaciones claras sobre los fallos de las pulseras para mujeres maltratadas ni por qué no se abrió una investigación a la empresa adjudicataria del contrato tecnológico de los dispositivos, que como han contado las víctimas eran más un problema y una angustia que una protección. La votación, contra la ministra, no es vinculante, pero evidencia la debilidad del Gobierno.

Sumar, socio de Gobierno del PSOE, ha votado contra la revocación de la ministra, pero no ha querido "ni minimizar la gravedad de este asunto". Ha pedido que se investigue el problema "cuanto antes", y ha reclamado una gestión pública para proteger a las víctimas de la violencia machista: "Con la seguridad de las mujeres no se negocia porque nuestras vidas no caben en un pliego de condiciones".