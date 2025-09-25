El varón ha sido detenido por agentes de la Guardia Civil, que le trasladaron a calabozos del puesto principal de Granadilla de Abona

La víctima está hospitalizada tras sufrir puñaladas en la cara, la nuca, el cuello y las manos

TenerifeUn hombre ha sido detenido por agentes de la Guardia Civil en el municipio tinerfeño de Arico por intentar matar a su pareja, a la que ha dejado gravemente herida.

Según fuentes del Instituto Armado citadas por EFE, los hechos se produjeron a las 16:00 horas del miércoles, en una vivienda de la localidad.

La víctima, apuñalada por su pareja, logró pedir auxilio

El detenido se encuentra en los calabozos del puesto principal de Granadilla de Abona, donde pasará a disposición judicial.

La víctima, de 25 años, está grave tras haber sido apuñalada en la cara, la nuca, el cuello y las manos, según avanza Cadena SER, que indica que logró pedir auxilio y se encuentra hospitalizada.