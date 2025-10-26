Un cazador de 55 años ha muerto tras sufrir el ataque de varias avispas velutinas en la localidad gallega de Cospeito

La víctima, que era alérgica, logró avisar a su hermano para que le llevara adrenalina, pero no pudo sobrevivir a las picaduras

Cospeito, LugoUn cazador de 55 años, Javier I.P., ha fallecido este domingo por el ataque de avispas velutinas en Cospeito (Lugo).

El hombre, según ha informado a EFE el Tecor (Terreno cinegéticamente ordenado) al que pertenecía, estaba cazando perdices muy cerca de su casa, en la parroquia de Xustás.

La víctima logró avisar a su hermano alertando de las picaduras de las avispas

El alcalde de Cospeito, Armando Castosa, también ha informado a Europa Press que la víctima había salido a cazar perdices a un monte cercano a la parroquia donde residía, Xustás, cuando en torno a as 15.00 horas fue picado por avispas velutinas.

Sospechan que pisó un nido de velutina y las avispas le picaron. Según la misma fuente, la víctima, que era alérgica, logró avisar a su hermano para que le llevara adrenalina, pero ni este ni los servicios de emergencias que se desplazaron al lugar lograron evitar su muerte.

Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias y se barajó la posibilidad de movilizar también al helicóptero de emergencias, pero ya no se completó esta maniobra porque el hombre falleció. "Fue todo muy rápido", ha lamentado el alcalde del municipio gallego.

La segunda muerte causada por avispas velutinas en Galicia en menos de dos semanas

Esta es la segunda muerte por picadura de avispas velutinas que se registra en Galicia en los últimos días. El pasado 16 de octubre un concejal del municipio coruñés de Irixoa moría a causa de las picaduras de varias avispas velutinas. Ramón José Dopico Martínez, víctima del ataque de estos insectos, estaba desbrozando en una finca en Teixeiro, en el municipio de Curtis, cuando fue atacado por las avispas.

El edil del PP, de 76 años, murió a consecuencia de las picaduras de las avispas velutinas mientras desbrozaba en una finca. El hombre fue atendido en el lugar por los servicios sanitarios y se retiró el nido de velutinas, pero pese a la movilización no se pudo salvar su vida.

Un vecino que lo ayudaba en las labores de desbroce fue el que avisó al 112 al ver que Ramón José Dopico se bajaba con mareos del tractor que conducía, según informaba el medio de comunicación 'La Opinión'. El concejal dedicaba parte de su tiempo a trabajar en el polígono de Teixeiro, donde tenía una empresa a labores agrícolas en el municipio de Curtis.

Su funeral se celebraba en la parroquia de San Lorenzo de Irixoa, donde vecinos, familiares y compañeros políticos le rindieron homenaje.