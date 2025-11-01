Un hombre ha sido detenido esta tarde en Ribeira, A Coruña, como presunto autor del apuñalamiento de su padre

La víctima ha sido trasladada con vida al hospital de referencia mientras que el agresor permanece en dependencias policiales

RibeiraUn hombre ha sido detenido esta tarde en Ribeira (A Coruña) como presunto autor del apuñalamiento de su padre, que ha sido trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) en estado crítico.

Según ha informado a EFE fuentes de la Policía Nacional, el suceso se produjo sobre las 14:45 de esta tarde de sábado en Ribeira y el detenido se encuentra en las dependencias de la misma localidad coruñesa.

La víctima, ingresada en estado crítico

Por lo que respecta a la víctima, ha sido trasladado al hospital compostelano donde se encuentra en estado crítico.