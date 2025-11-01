Logo de telecincotelecinco
Galicia
Sucesos

Detienen a un hombre tras apuñalar a su padre en Ribeira, A Coruña: la víctima, en estado crítico

Ambulancia en A Coruña
Un hombre, detenido por apuñalar a su padre en Ribeira, A CoruñaM. Dylan / EP

  • Un hombre ha sido detenido esta tarde en Ribeira, A Coruña, como presunto autor del apuñalamiento de su padre

  • La víctima ha sido trasladada con vida al hospital de referencia mientras que el agresor permanece en dependencias policiales

RibeiraUn hombre ha sido detenido esta tarde en Ribeira (A Coruña) como presunto autor del apuñalamiento de su padre, que ha sido trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) en estado crítico.

Según ha informado a EFE fuentes de la Policía Nacional, el suceso se produjo sobre las 14:45 de esta tarde de sábado en Ribeira y el detenido se encuentra en las dependencias de la misma localidad coruñesa.

La víctima, ingresada en estado crítico

Por lo que respecta a la víctima, ha sido trasladado al hospital compostelano donde se encuentra en estado crítico. 

