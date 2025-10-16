Redacción Cataluña 16 OCT 2025 - 11:02h.

El menor de unos 15 años fue trasladado a un centro hospitalario tras la agresión con arma blanca

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación y de momento no se han producido detenciones

Compartir







BarcelonaUn adolescente de unos 15 años ha resultado herido por arma blanca tras una agresión en el interior de un domicilio del distrito de L'Eixample de Barcelona.

Los hechos ocurrieron el miércoles sobre las 14:00 horas, cuando los Mossos d'Esquadra tuvieron conocimiento de la agresión y desplazaron varias dotaciones policiales hasta el lugar.

Los agentes accedieron al interior del piso y encontraron a un menor herido por arma blanca, que fue trasladado a un centro hospitalario de la capital catalana.

Sin detenciones

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las causas de la agresión y de momento no se ha producido ninguna detención.

Según ha avanzado El Caso, el agresor sería la expareja de la madre de la víctima y la habría amenazado previamente con matarla. Posteriormente, habría atacado al adolescente y abandonado el domicilio, mientras que la madre de la víctima sería la persona que más tarde encontró a su hijo herido y avisó al teléfono de emergencias 112.