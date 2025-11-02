Iván Sevilla 02 NOV 2025 - 18:04h.

El accidente de tráfico se registró antes de las 00:45 horas en la carretera LU-612, en la aldea de Campo

Los sanitarios confirmaron el fallecimiento en el acto del único ocupante y conductor del vehículo

LugoUn joven de 31 años murió después de sufrir un accidente de tráfico al salirse su coche de la carretera y acabar volcado en Lugo, según ha informado el 112 de Galicia. El suceso ocurrió este 2 de noviembre cerca de la madrugada.

Concretamente, el siniestro vial se registró a las 00:45 horas a la altura de la aldea de Campo, cuando alguien lo notificó a emergencias través de un teléfono móvil. Alertaba del desvío de un turismo que podía haber dejado a personas heridas graves.

Hasta un punto entre el kilómetro 8 y 9 de la vía autonómica LU-612 se movilizaron efectivos de Guardia Civil, Policía Nacional y Local, así como sanitarios del 061. Estos últimos confirmaron el fallecimiento de la víctima en el acto.

Aunque solicitaron la asistencia de los Bomberos de Lugo, no tuvieron que intervenir para excarcelar al conductor, ya que al principio se pensó que podía estar atrapado en el asiento del piloto. No han trascendido más detalles sobre las causas del accidente.

Otra colisión dejó dos personas heridas graves

Por otro lado, el 112 de Galicia ha comunicado un segundo siniestro vial en el municipio de Carballo (A Coruña), con un total de seis personas heridas tras colisionar dos vehículos. De este choque se supo a las 20 horas del 1 de noviembre.

Emergencias recibió también primero una notificación del smartphone de uno de los afectados, que se había visto implicado. Luego, otro particular llamó para precisar que se había producido en la carretera AC-418, entre los kilómetros dos y tres.

Próximo a la parroquia de Goiáns, hasta ese punto se desplazaron equipos del 061, Bomberos de Carballo y GES de Ponteceso, junto a efectivos policiales y de Protección Civil. Cinco atrapados tuvieron que ser liberados de ambos coches.

Dos de las personas rescatadas se encontraban en estado grave y fueron evacuadas al hospital de referencia en la zona, junto al resto de heridos.