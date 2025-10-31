La arrestada logró salir antes de que el coche se hundiera pero su acompañante quedó atrapada

La conductora iba "bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas tóxicas"

La mujer que conducía el coche que en la noche de este jueves cayó en el cauce del río Serpis, en una zona cercana al puerto de Gandia, Valencia, accidente en el que ha muerto una joven de 20 años, ha sido detenida por la Guardia Civil por los delitos de "homicidio por imprudencia grave y conducir careciendo de permiso y bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas tóxicas".

Así lo han informado este viernes a EFE fuentes de la Guardia Civil, que han señalado que las dos mujeres que iban en el vehículo -la conductora, que logró salir antes de que el coche se hundiera, y la ocupante, que fue hallada sin vida a última hora de este jueves- son de nacionalidad brasileña.

Las fuentes no han podido precisar la edad de la conductora, que según han informado "no estaba en condiciones óptimas para conducir", y han señalado que la víctima mortal tenía 20 años.

El coche siguen en el fondo del río

La Guardia Civil también ha indicado que esta mañana se procederá a extraer del agua el vehículo accidentado.

El equipo GEAS de la Guardia Civil se hizo responsable de la búsqueda de la fallecida, cuyo cadáver han recuperado la noche del jueves.

El coche cayó unos veinte metros en el cauce del río Serpis, cerca del puerto de Gandía, donde además de la Guardia Civil tuvieron que desplazarse varias dotaciones de bomberos.