OurenseUn operativo de la Guardia Civil busca a un hombre octogenario que desapareció en las últimas horas en el municipio ourensano de Maceda tras salir al monte a buscar setas.

La alerta la dio un familiar del varón al avisar de que éste faltaba de su casa desde primera hora de la tarde, cuando había salido al monte a buscar setas.

El operativo de búsqueda se centró en las últimas horas en el lugar de Pías, en Castro de Escuadro, y en él participó la Unidad de Drones de la Axega, además de efectivos de la Guardia Civil, de los GES de Maceda, Laza y Pereiro de Aguiar, y voluntarios de Protección Civil de Maceda, Vilar de Barrio y Baños de Molgas.

Vestía con un chaleco reflectante

El desaparecido, José S. G., un hombre de 82 años no padece enfermedades, mide 1,60 de altura, es calvo y su complexión física es normal. En el momento de salir de casa vestía cazadora negra y chaleco reflectante, según publica 'La Voz de Galicia'.