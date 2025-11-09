Iván Sevilla 09 NOV 2025 - 19:03h.

Piden colaboración para encontrar a un hombre desaparecido desde el 25 de octubre en la Vall de Uxó, Castellón

"Tememos que pudiera haber salido de la provincia", avisó el hermano de Manuel, de pelo canoso y 1,73 de estatura

CastellónYa han pasado más de dos semanas y la búsqueda de Manuel Navarro continúa. Es un hombre de 62 años que se encuentra desaparecido después de que no regresara a su casa en la localidad de la Vall de Uxó (Castellón).

Este 8 de noviembre, la Asociación SOS Desaparecidos se hizo eco de su situación para pedir ayuda ciudadana, que permita localizarle cuanto antes. No quieren que se convierta en un caso de larga duración, como el de Ana Belén Jiménez.

El sexagenario fue visto por última vez el 25 de octubre. Según han comentado en redes sociales algunas personas con más detalles de lo ocurrido, salió a dar un paseo y no volvió a su domicilio ese sábado. Desde entonces, tratan de dar con él.

Los primeros días, las autoridades locales montaron operativos para encontrarle por las inmediaciones y zonas en las que se creía que podía estar. Sin embargo, estas tareas no dieron resultado positivo. Por eso, ahora se solicita máxima difusión.

De 1,73 metros de altura, Manuel tiene los ojos de color miel y el pelo canoso. También suele dejarse barba, que igualmente luce blanca por su edad. Su complexión física es delgada. Además de estos datos identificativos, se ha compartido una fotografía de su rostro.

"Padece de confusiones temporales"

Se sabe que el día que se le perdió el rastro, llevaba puesto un suéter de color negro y un pantalón corto de camuflaje. Así se especifica en el cartel publicado por SOS Desaparecidos, donde figura el teléfono 868286726 para comunicar cualquier pista sobre su paradero.

Aunque su caso no se ha calificado como "vulnerable", su hermano Jesús Navarro Hernández compartió en Facebook que "padece confusiones temporales". Pidió que, si alguien lo había visto o lo ve, contacte con él por privado o llame a la Guardia Civil de Vall de Uxó.

"Lo siguen buscando por el municipio, pero tememos que pudiera haber salido de la provincia, por lo que agradecemos que este post se comparta con tal de tener un alcance mayor a la hora de localizarlo", rogaba este familiar.

También describió a Manuel como "una persona muy trabajadora y amable, que siempre tiene un chascarrillo para cada momento". "Nuestra labor ha sido que pudiera disfrutar de la merecida jubilación", reconoció Jesús.