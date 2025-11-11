Sara Lago 11 NOV 2025 - 04:00h.

Los familiares descubrieron que la lápida había sido retirada y sustituida por la de otra persona sin su consentimiento

La Guardia Civil investiga un posible delito contra el respeto a los difuntos y exige aclarar quién autorizó la intervención

RibadumiaLa Guardia Civil investiga la 'okupación' irregular de un nicho en el cementerio municipal de Ribadumia (Pontevedra), después de que una familia denunciara que, al acudir el Día de Difuntos a visitar a sus abuelos, se encontró con la lápida retirada y sustituida por la de otra persona. Según afirman, nadie les informó previamente ni autorizaron movimiento alguno.

En declaraciones a la Televisión de Galicia (TVG), la afectada relató que acudieron como de costumbre a poner flores “y nos encontramos con una situación de la que no sabíamos absolutamente nada y que nadie nos clarificó”. Ante la sorpresa, la familia contactó con la Guardia Civil, donde les informaron de que la modificación de una sepultura requiere autorización expresa de los titulares o herederos, y que actuar sin permiso puede constituir delito.

Los denunciantes reclaman explicaciones urgentes: “Queremos saber dónde están los restos de nuestros abuelos, dónde está su lápida y quién dio el consentimiento para todo esto. No salimos de nuestro asombro”.

La Guardia Civil ha activado el protocolo de delitos relacionados con el respeto a los difuntos, tipificado en el Código Penal para casos de alteración no autorizada de sepulturas.

Esperando respuestas

Mientras avanzan las diligencias, la familia exige recuperar la información sobre sus abuelos y el estado de sus restos. Aseguran que nadie del cementerio ni del Concello les ha ofrecido una explicación clara. La investigación sigue abierta y será clave determinar si hubo un error administrativo, una ocupación indebida o una actuación con posible responsabilidad penal.