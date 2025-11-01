El precio medio de un funeral en España ronda los 4.000 euros, un precio y un proceso difícil de gestionar durante el duelo

Perder a un ser querido es una de las situaciones más difíciles de afrontar. Más allá del duelo, también nos toca a menudo afrontar gestiones, papeleos y los costes económicos. El precio medio de un funeral en España ronda los 4.000 euros, pero en algunas ciudades la cifra hasta se duplica.

Al dolor por la pérdida de un ser querido se suma la angustia de no saber cómo gestionar el caos burocrático que se nos viene encima. "Lo más importante es acompañarnos de un profesional que nos ayude, no solamente que conozca la tramitación jurídica de todo esto, sino una persona que nos sabe acompañar y medir los tiempos que necesitamos en función de cómo nos encontramos nosotros", explica Alexis Marín, director de Basa Abogados.

Un funeral cuesta unos 4.000 euros media, pero con costes adicionales puede llegar hasta los 10.000. La firma del certificado de defunción, la gestión de la herencia o las bajas en seguros y facturas son algunas de las decenas de gestiones dolorosas que nos impiden pasar página: "Sentimos que tenemos que dejar algo completamente por fin cerrado para poder empezar este proceso del duelo", cuenta Cinthya González, psicóloga.

Cómo afecta a nivel emocional los gastos y gestiones

La llegada de correos electrónicos o mensajes en cuentas del difunto que no hemos borrado nos hacen presente una vez más su ausencia: "Pero claro, aquí es de repente una llamada y encuentras que están preguntando por tu padre, por tu hermana o por tu amiga. Entonces esto lo que puede hacer es que la persona, claro, vuelva a revivir todas esas emociones". Y cómo no, los conflictos entre familiares tras un testamento, lo recomendable "es evitar que haya propiedades en las que los herederos que puedan estar en conflicto tenga que compartir la titularidad". Y mucha paciencia para no hacer todavía más grande el dolor y el duelo tras la pérdida.