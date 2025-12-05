Un taxista acepta dos años de prisión por acosar sexualmente a una clienta en Vigo

El taxista, ahora condenado, llevó a la clienta a un descampado para, posteriormente, agredirla sexualmente

El hombre ha conseguido una rebaja de la pena tras pagar la indemnización íntegra de 9.000 euros para la perjudicada

Un taxista de Vigo ha aceptado 2 años de prisión por cometer un delito de agresión sexual a una clienta, en una vista de conformidad que se ha celebrado este viernes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2024, cuando el acusado llevaba a la víctima y a otras personas en su taxi. En un momento determinado, el resto de los pasajeros bajaron del vehículo, dejando solos al chófer y la chica. Momentos después, el agresor aprovechó para llevar a la mujer a un descampado y allí agredirla sexualmente.

Orden de alejamiento para el agresor

En la vista de este viernes, el procesado ha reconocido los hechos en base a un acuerdo con la Fiscalía, para lograr una rebaja de la pena (inicialmente, el ministerio público pedía para él 12 años de prisión), aunque fuera de la sala ha mantenido su inocencia.

Finalmente, ha sido condenado a 2 años de cárcel y se ha apreciado la atenuante de reparación del daño, ya que el hombre ha consignado la indemnización íntegra de 9.000 euros para la perjudicada. Con todo, la sentencia no es firme, y la defensa se ha reservado el derecho de recurrir.

Sumada a la pena de prisión, se le ha inhabilitado el poder ejercer oficio que requiera contacto con menores durante 5 años, y la medida de libertad vigilada por el mismo tiempo. Igualmente, no podrá comunicarse con la víctima ni acercarse a menos de 10 metros de ella durante otros 5 años.

El tribunal ha suspendido la ejecución de la pena de prisión durante 5 años, a cambio de que el acusado no delinca en ese tiempo, que no incumpla la orden de alejamiento y que se someta a un programa de reeducación sexual.